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08:05, 30 марта 2024Спорт

Чемпионка России назвала способы побороть страх занятий в спортивном зале

Елена Беглова

Елена Беглова. Кадр: БК Надежда / YouTube

Чемпионка России по баскетболу Елена Беглова назвала способы побороть страх занятий в спортивном зале. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Беглова посоветовала сходить на ознакомительную экскурсию и не стесняться подходить с вопросами к дежурному тренеру. Также она рекомендовала воспользоваться услугами личного тренера. «Поддержка инструктора поможет преодолеть панику перед тренажерами, и вы быстро освоите технику выполнения упражнений», — объяснила спортсменка.

Кроме того, по мнению баскетболистки, полезно понаблюдать за происходящим в зале. Она предложила сесть на простой тренажер (например, велосипед), посмотреть на других и осознать, что каждый сконцентрирован сам на себе, поэтому не стоит переживать о мнении окружающих.

Беглова посоветовала выбирать комфортную одежду и обувь. «Глубокое декольте и кислотные расцветки лучше оставить для дома. В такой форме вы точно привлечете к себе пару лишних взглядов», — отметила она. Кроме того, можно найти единомышленника для занятий, чтобы поддерживать друг друга.

Ранее Беглова перечислила простые упражнения от боли в спине. По ее словам, для этого можно выполнить планку на предплечьях и ягодичный мост на одной ноге.

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      Дарья Коршунова
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