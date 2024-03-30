Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Крылья Советов
1:1
Перерыв
live
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Наполи
0:1
1-й тайм
live
Аталанта
Италия - Серия А|30-й тур
Сочи
Сегодня
16:30 (Мск)
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Спартак
Сегодня
17:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Балтика
Сегодня
17:30 (Мск)
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Спартак М
Сегодня
19:00 (Мск)
Урал
МИР Российская Премьер-лига|22-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
14:30, 30 марта 2024Спорт

Тренер «Динамо» раскрыл свои траты в Москве

Тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что тратит в Москве 50 тысяч рублей в месяц

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о жизни в Москве. Его слова приводит «РБ Спорт».

Личка заявил, что за месяц тратит максимум 500 евро (около 50 тысяч рублей по курсу валют на 30 марта — прим. «Ленты.ру»). «У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин», — объяснил специалист.

Ранее Личка рассказал, что футболистам лучше выпить пиво, чем газировку после матчей. При этом он подчеркнул, что нельзя злоупотреблять спиртными напитками, так как алкоголь плохо повлияет на организм.

Личка возглавил столичный клуб 22 июня 2023 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на два года.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский уволил ряд своих советников и помощников. Что стало причиной кадровых перестановок?

      Стало известно об ударе по аэродрому ВСУ в Николаевской области

      Стало известно о попытке Украины атаковать Белгородскую область БПЛА

      В Госдуме высказались о позиции Зеленского по переговорам с Россией

      Полиция задержала угрожавшего расправой Хабибу Нурмагомедову

      Турецкая авиакомпания отменила полеты из Калининграда

      Позицию Зеленского по переговорам назвали оторванной от реальности

      В Еврокомиссии предсказали расширение Шенгенской зоны в 2024 году

      Петербургский душитель Вороненко признался еще в одной расправе

      Тренер «Динамо» раскрыл свои траты в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше