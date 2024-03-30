Тренер «Динамо» раскрыл свои траты в Москве

Тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что тратит в Москве 50 тысяч рублей в месяц

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о жизни в Москве. Его слова приводит «РБ Спорт».

Личка заявил, что за месяц тратит максимум 500 евро (около 50 тысяч рублей по курсу валют на 30 марта — прим. «Ленты.ру»). «У меня обед и тренировка на базе. Могу сходить в магазин и купить продукты домой, чтобы приготовить себе ужин», — объяснил специалист.

Ранее Личка рассказал, что футболистам лучше выпить пиво, чем газировку после матчей. При этом он подчеркнул, что нельзя злоупотреблять спиртными напитками, так как алкоголь плохо повлияет на организм.

Личка возглавил столичный клуб 22 июня 2023 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации еще на два года.