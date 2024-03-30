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01:57, 30 марта 2024Россия

В России назвали условие признания Украины страной-террористом

В Крыму призвали объявить Украину страной-террористом при причастности к теракту
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В случае подтверждения причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» ее следует признать страной-террористом. С таким предложением выступил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что информация, озвученная следствием, все отчетливее указывает на вину Киева в трагедии. Собеседник агентства выразил уверенность, что в ближайшее время станут известны имена заказчиков теракта в «Крокусе». «Если следствием будет доказана причастность [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения к теракту в "Крокусе", то это будет означать, что Зеленский — террорист, что может поставить под сомнение возможность переговоров с ним», — отметил Смирнов.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк отверг причастность Киева к произошедшему в «Крокус Сити Холле». Аналогичное заявление сделал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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      Марина Совина
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