В Крыму призвали объявить Украину страной-террористом при причастности к теракту

В случае подтверждения причастности Украины к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле» ее следует признать страной-террористом. С таким предложением выступил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что информация, озвученная следствием, все отчетливее указывает на вину Киева в трагедии. Собеседник агентства выразил уверенность, что в ближайшее время станут известны имена заказчиков теракта в «Крокусе». «Если следствием будет доказана причастность [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения к теракту в "Крокусе", то это будет означать, что Зеленский — террорист, что может поставить под сомнение возможность переговоров с ним», — отметил Смирнов.

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк отверг причастность Киева к произошедшему в «Крокус Сити Холле». Аналогичное заявление сделал советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.