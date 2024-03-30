В США объяснили списание штурмовиков A-10

TNI: штурмовики A-10 Thunderbolt II несовместимы с современными конфликтами

Американские штурмовики A-10 Thunderbolt II, которые начали списывать, несовместимы с современными конфликтами с развитыми противниками. Отказ от самолетов объяснили в публикации The National Interest (TNI).

В феврале первую партию A-10 из состава 355-го авиакрыла Военно-воздушных сил (ВВС) США доставили на кладбище самолетов. До конца года подразделение планирует вывести из эксплуатации весь парк из 76 штурмовиков Thunderbolt II.

ВВС США хотят заменить A-10 более совершенными истребителями до 2030 года. Пилотов штурмовиков переведут в другие подразделения.

«Несмотря на споры о списании штурмовика из-за его экономической эффективности и исключительных характеристик в миссиях наземной поддержки, конструкция A-10, основанная на мощной пушке Гатлинга GAU-8/A Avenger, все чаще рассматривается как несовместимая с требованиями будущих конфликтов, особенно против технологически продвинутых противников, таких как Китай», — пишет издание.

A-10 Thunderbolt II приняли на вооружение в 1976 году. Двухдвигательный штурмовик предназначен для поражения танков, бронемашин и других наземных целей. Самолет получил семиствольную пушку калибра 30 миллиметров и 10 узлов подвески вооружения, которые позволяют нести различные бомбы и ракеты.

В декабре издание TNI писало, что средний возраст самолетов-истребителей в парке ВВС США составил около 28 лет, а большинству самолетов F-16 более 30 лет.