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19:05, 30 марта 2024Мир

Захарова понадеялась на снижение зависимости ООН от США

Мария Захарова заявила, что Россия надеется на снижение зависимости ООН от США
СюжетСанкции против России:

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Россия рассчитает, что ООН начнет избавляться от зависимости со стороны США в вопросах санкционной политики. Надежду на снижение этой зависимости выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Заявление Захаровой прозвучало в контексте решения России наложить вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР.

Представитель МИД выразила надежду, что оно послужит хорошим уроком для ООН, которое должно избавиться от влияния «американских кураторов».

«Россия серьезно подходит к проблематике санкций Совета Безопасности ООН, призванных служить поддержанию мира и стабильности. Соблюдает согласованные Советом решения. Не можем спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств. В контексте ситуации вокруг Корейского полуострова именно это и произошло», — пояснила она.

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США по санкциям против Северной Кореи в четверг, 28 марта. Китай воздержался, а все стальные члены СБ проголосовали за принятие резолюции.

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