Захарова понадеялась на снижение зависимости ООН от США

Мария Захарова заявила, что Россия надеется на снижение зависимости ООН от США

Россия рассчитает, что ООН начнет избавляться от зависимости со стороны США в вопросах санкционной политики. Надежду на снижение этой зависимости выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Заявление Захаровой прозвучало в контексте решения России наложить вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР.

Представитель МИД выразила надежду, что оно послужит хорошим уроком для ООН, которое должно избавиться от влияния «американских кураторов».

«Россия серьезно подходит к проблематике санкций Совета Безопасности ООН, призванных служить поддержанию мира и стабильности. Соблюдает согласованные Советом решения. Не можем спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств. В контексте ситуации вокруг Корейского полуострова именно это и произошло», — пояснила она.

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию США по санкциям против Северной Кореи в четверг, 28 марта. Китай воздержался, а все стальные члены СБ проголосовали за принятие резолюции.