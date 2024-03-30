Жители некоторых районов Одессы остались без света и воды

«Думская»: в некоторых районах Одессы пропал свет и остановлена подача воды

Жители некоторых районов Одессы остались без электричества. Об этом сообщило украинское издание «Думская» в Telegram.

Также сообщается, что в ряде районов города была остановлена подача воды. Другие подробности не приводятся.

В пятницу, 29 марта, сообщалось об аварийном отключении подстанции в Одессе. Подачу электричества обещали восстановить в течение нескольких часов. В тот же день стало известно о взрывах в городе.