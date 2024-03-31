Анонсировано участие Путина в заседании коллегии МВД

Президент Путин примет участие в заседании коллегии МВД на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии МВД. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram.

«Судя по всему, это произойдет на коллегии МВД, в президентском графике участие в ней», — рассказал Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин». Также в графике российского лидера на следующую неделю запланировано совещание с членами Совета безопасности и несколько мероприятий, на которых Путин займется вопросами молодежной политики.

Ранее стало известно, что работу Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают 84 процента граждан страны, опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). Отрицательную оценку работе действующего президента дали 6 процентов опрошенных, еще 11 процентов затруднились ответить на соответствующий вопрос. Кроме того, 84 процента респондентов заявили, что доверяют президенту.