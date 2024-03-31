Чемпион мира объяснил рост результативности Овечкина

Алексей Терещенко объяснил рост результативности Овечкина игрой «Вашингтона»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил рост результативности форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

По словам россиянина, это связано с игрой форварда, а также его команды. «Давайте будем спокойнее смотреть. Сначала его немножечко пылесосили, теперь возносят. Пускай Саня спокойно играет, попадает в плей-офф, зарабатывает очки, голы забивает. Все в его руках», — отметил Терещенко.

В текущем сезоне Овечкин провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он отметился 26 заброшенными шайбами и 32 голевыми передачами.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До рекорда лидирующего канадца Уэйна Гретцки ему осталось 46 шайб.