Чемпион России по роллер-спорту разбился на соревнованиях

Чемпион России по роллер-спорту Богрец разбился на турнире в Санкт-Петербурге

Чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец разбился во время Кубка Федерации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «78.ru».

Турнир проходил 30 марта. 36-летний Богрец, двигаясь по соревновательной трассе, упал и сильно ударился головой. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти. Через два часа он скончался в больнице.

«Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов», — рассказали в Федерации роллер-спорта России.

