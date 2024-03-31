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13:29, 31 марта 2024Спорт

Чемпион России по роллер-спорту разбился на соревнованиях

Чемпион России по роллер-спорту Богрец разбился на турнире в Санкт-Петербурге

Фото: Unsplash

Чемпион России по роллер-спорту Роман Богрец разбился во время Кубка Федерации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «78.ru».

Турнир проходил 30 марта. 36-летний Богрец, двигаясь по соревновательной трассе, упал и сильно ударился головой. Его госпитализировали в состоянии клинической смерти. Через два часа он скончался в больнице.

«Роман воспитал множество талантливых юных спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса. Сам много тренировался и выступал, являлся образцом подражания для многих спортсменов», — рассказали в Федерации роллер-спорта России.

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      Дарья Коршунова
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