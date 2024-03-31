Глава МИД Италии ответил на вопрос о возможности конфликта с Россией

Глава МИД Италии Таяни не увидел признаков приближения конфликта с Россией

Глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что не видит признаков приближения прямого военного конфликта с Россией. Об этом он сказал в интервью газете Il Messaggero.

«Не думаю», — сказал он в этот на вопрос о возможности конфликта. Глава итальянского МИД предложил быть аккуратнее с воинственным тоном, добавив, что все чаще сталкивается с заявлениями об «экономике войны».

Министр также заметил, что надеется на проведение мирной конференции по Украине в 2024 году. В то же время важно не дать Киеву возможности потерпеть поражение, подчеркнул он.

Ранее в Италии рассказали о подготовке НАТО к защите от России. По данным местной газеты Corriere della Sera (CdS), альянсу требуется 300 тысяч солдат для защиты восточного фланга Европы, от Балтийского до Черного моря. При этом речь идет о минимальной цифре, уточнило издание.

О том, что любое обсуждение возможности войны с РФ невозможно, Таяни говорил еще в начале марта. Рим не станет отправлять своих людей на Украину, заверил он. Тогда же глава итальянского МИД высказался о ранее озвученной президентом Франции идее об отправке военных в Киев. Она «предана забвению», заключил он.