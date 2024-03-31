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00:16, 31 марта 2024Наука и техника

Планшеты Apple отменили из-за Samsung

SamMobile: Apple пришлось перенести выпуск iPad Pro с OLED из-за Samsung

Фото: Aly Song / Reuters

Стала известна причина срыва производства планшетов Apple iPad Pro нового поколения. Об этом сообщает издание SamMobile.

Авторитетные источники ранее сообщали, что до конца марта компания Apple представит новое поколение планшетов. Однако анонс iPad Pro отменили. По информации инсайдеров, это произошло из-за производственного брака Samsung.

В материале говорится, что корейская корпорация не смогла предоставить своему американскому партнеру партию OLED-панелей надлежащего качества. Из-за этого Apple пришлось обратиться к LG Display. В том числе по этой причине LG значительно увеличит свои производственные мощности в апреле.

Из-за проблем Samsung на LG Display также придется 60 процентов всех заказов Apple, связанных с производством iPad Pro. Ожидается, что главной особенностью новых планшетов окажется наличие OLED-дисплея — он считается более ярким и качественным, чем обычная IPS-панель. Выход планшетов нового поколения ожидается в мае.

В конце марта китайские инсайдеры показали ранние прототипы iPhone 16. Судя по фото, в целом дизайн смартфонов останется без изменений, однако стартовые аппараты iPhone 16 и 16 Plus получат камеры, ориентированные вертикально.

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      Андрей Ставицкий
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