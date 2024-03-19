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00:10, 19 марта 2024Наука и техника

Раскрыта дата выхода новых iPad

MacRumors: Apple представит новые планшеты iPad 26 марта

Фото: Unsplash

Компания Apple анонсирует выход новых планшетов iPad в конце марта. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты сослались на отчет известного китайского инсайдера Instant Digital, в котором говорится, что Apple выпустит новые гаджеты 26 марта. Скорее всего, в это день корпорация обновит свой сайт и добавит на него новые планшеты, но проводить отдельную презентацию не будет. Дату выхода также подтвердили авторы китайского медиа IT Home.

Из раскрытой инсайдерами информации следует, что Apple представит новые модели iPad Air. Также компания должна анонсировать iPad Pro с OLED-дисплеем.

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О том, что компания Тима Кука готовит анонс нескольких гаджетов в марте — в том числе, планшетов iPad — ранее рассказывал обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он сообщил о выходе ноутбуков серии MacBook Air, который состоялся 4 марта.

В середине марта журналисты издания MacRumors рассказали, что корпорация Apple подготовилась к старту продаж очков дополненной реальности за пределами США. Скорее всего, AR-гарнитура появится летом на рынках Великобритании, Австралии, Канаде, Китае, Японии, Южной Корее, Сингапуре и ряда европейских стран.

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      Андрей Ставицкий
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