Легионер «Спартака» ответил на вопрос о безопасности в Москве

Легионер «Спартака» Бонгонда заявил, что ему не страшно находиться в Москве

Легионер «Спартака» Тео Бонгонда высказался о безопасности в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, мне не страшно», — заявил футболист, отвечая на вопрос о том, не боится ли он находиться в столице в данный момент.

Бонгонда выступает за красно-белых с июля 2023 года. В составе «Спартака» он провел 22 матча во всех турнирах, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

Вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Группа вооруженных мужчин проникла в здание, где должен был пройти концерт группы «Пикник», открыла прицельный огонь по людям и подожгла зрительный зал.