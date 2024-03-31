Полина Гагарина отреагировала на слухи о приостановке карьеры

Певица Полина Гагарина опровергла слухи о приостановке своей карьеры

Российская певица Полина Гагарина опровергла слухи о приостановке своей музыкальной карьеры. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

«Наша любимая пресса все любит преувеличить и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали, как говорили Майя Плисецкая и Мадонна», — отреагировала на пересуды исполнительница в шоу «Однажды…».

В начале марта Полина Гагарина рассказала, что летом состоится ее последний концерт. По словам исполнительницы, после этого она будет выступать гораздо реже. Кроме того, изменится также формат концертов.

В прошлом году Гагарина призналась, что пробилась на проект «Фабрика звезд-2» в 2003 году благодаря связям.

