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15:27, 31 марта 2024Россия

Сгоревшая в Краснодарском крае турбаза попала на видео

Опубликовано видео пожара на турбазе «Водолей» в Краснодарском крае

Огонь за считанные минуты охватил турбазу «Водолей» в Краснодарском крае. Видео пожара в российском регионе опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как загорелись двухэтажные деревянные здания. Из них эвакуировали 50 человек. Внутри остались и сгорели личные вещи постояльцев. Некоторым отдыхавшим пришлось выбегать на улицу в одних плавках.

О пожаре на турбазе «Водолей» в Апшеронском районе на Кубанистало известно 31 марта в 13:05. В 13:57 спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров. Есть один пострадавший — мужчину с переломом госпитализировали в центральную районную больницу.

Ранее в тот же день в подмосковной деревне Брехово загорелся рыбный цех. Площадь пожара достигала 900 квадратных метров. С места происшествия самостоятельно эвакуировались три человека.

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      Нина Ташевская
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