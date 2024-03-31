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21:19, 31 марта 2024Мир

В Британии заявили о ждущей Украину экзистенциальной угрозе

Telegraph: Украина летом столкнется с экзистенциальной угрозой со стороны Европы

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина летом 2024 года столкнется с экзистенциальной угрозой со стороны Европы, пишет британская газета The Telegraph.

По словам автора, блок ультраправых партий, многие из которых выступают против поставок оружия Киеву, хочет добиться хороших результатов на выборах в Европейский парламент (ЕП). «И многие из них считают, что Европа больше не должна поставлять оружие и оказывать помощь Украине», — подчеркнуло издание.

Ранее стало известно, что Украина ждет в этом году от Евросоюза финансовую помощь в размере 16 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

Депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что у Украины закончатся деньги до конца лета, если в США не решится вопрос о предоставлении помощи Киеву.

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      Марина Совина
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