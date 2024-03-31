В США заявили о продвижении России на передовой

Экс-аналитик Джонсон: российские войска продвигаются вперед вопреки распутице

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил о продвижении России на украинском театре военных действий. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Если наблюдать за тем, что происходит прямо сейчас, я думаю, что наступление уже началось. Они продвигаются вперед», — подчеркнул экс-аналитик ЦРУ.

Джонсон подчеркнул, что российские военные продолжают наступление вопреки распутице. При этом западные танки на Украине увязают в грязи. Эксперт из США отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «неуклонно отступают».

Ранее контрнаступление ВСУ назвали крупнейшим разгромом. С таким мнением выступил американский миллиардер Дэвид Сакс. По его мнению, российская артиллерия обрушивалась на украинские танки «с сильно укрепленных позиций».