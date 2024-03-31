В Египте рассказали о планах насчет системы «все включено» в отелях

В Египте не захотели отказываться от системы «все включено» в отелях

Отели в Египте не планируют отказываться от системы «все включено». Однако в сервисе есть некоторые изменения, рассказал глава управления по туризму Египта Амр Элькади, пишет РИА Новости.

«Я так не думаю. Формат "все включено" отлично подходит для семей с детьми, которым нравится сидеть у бассейна, пользоваться шведским столом в любое время», — подчеркнул он.

Решение остается за отелями насчет использования системы «все включено». Однако в этом вопросе предусматриваются изменения, уточнил Элькади.

Многие отели добавили для своих гостей опцию посещения ресторанов A la carte. Человек может выбрать в отеле ресторан, например, итальянский или китайский, за который также не надо будет доплачивать, подчеркнул Элькади.

Подобный формат питания помогает сократить количество пищевых отходов и решить главную проблему шведского стола, резюмировал глава управления по туризму Египта.

Ранее сообщалось, что в Египте хотят принять больше российских туристов в 2024 году. Согласно статистике, в 2023 году в популярную мусульманскую страну прибыли 1,4 миллиона граждан РФ.

В марте в Росстате сообщили, что россиянам стало дороже отдыхать за границей. Так, в феврале 2024 года стоимость туров в Египет выросла на 14,4 процента в сравнении с январем текущего года, а в Турцию — на 10,9 процента.

