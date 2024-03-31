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15:21, 31 марта 2024Путешествия

В России опровергли слухи об опасности смазанной подписи в загранпаспорте

МВД России: смазанная подпись в загранпаспорте не мешает выехать из страны

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Смазанная подпись в загранпаспорте не может помешать россиянам выехать из страны и не считается порчей документа. Слухи опроверг Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники в МВД.

Как объяснили в полиции, смазанный автограф не мешает покинуть страну, так как для идентификации личности используются ФИО, отдел и дата выдачи. Кроме того, при наличии биометрического паспорта используется цифровая подпись, которая считывается с камер на границе.

Ранее стало известно, что россияне смогут посещать Европейский союз (ЕС) без биометрического паспорта. Во второй половине 2024 года в странах объединения начнет работать автоматизированная система въезда и выезда для путешественников (Entry/Exit System, EES), не имеющих местного гражданства.

В пятницу, 29 марта, появилась информация, что жители Таджикистана начали возвращать авиабилеты в Россию после теракта в «Крокус Сити Холле». Национальный перевозчик республики Somon Air оценили снижение продаж билетов и их возврат, в среднем, на 20 процентов.

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      Александр Курбатов
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