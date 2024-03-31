В США второй раз за неделю судно врезалось в мост

В американской Оклахоме баржа врезалась в мост через реку Арканзас

В США второй раз за неделю судно врезалось в мост. Столкновение баржи с сооружением на реке Арканзас произошло в штате Оклахома. Об этом сообщила местная патрульная служба полиции в соцсети Х.

В результате инцидента движение по шоссе US-59 к югу от города Саллисо у водохранилища Керра полностью остановили, транспорт перенаправляли в другую сторону.

Позднее в минтрансе Оклахомы сообщили, что после осмотра инженерами конструкции моста движение по шоссе в районе происшествия было вновь открыто.

26 марта обрушился знаменитый автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско в Мэриленде. Инцидент произошел после того, как грузовое судно врезалось в одну из опор огромного сооружения. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву. Несколько центральных пролетов стального моста упали в воду.

Власти не увидели в инциденте преступного умысла, а также пообещали провести восстановительные работы, включающие расчистку канала и возобновление движения судов в порт Балтимора, который в настоящее время закрыт.