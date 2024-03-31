В США заявили о невозможности выиграть ни в одном из конфликтов

Макгрегор: США не могут выиграть ни в одном из конфликтов

Соединенные Штаты Америки не могут выиграть ни в одном из конфликтов, в которых они участвуют. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

«Если вы должны идти на войну, вы идете на войну, когда вы готовы, когда у вас есть чертовски хорошие шансы победить. А у нас нет, нигде, где бы мы ни воевали сейчас... нет!» — отметил он.

В субботу, 30 марта, Макгрегор заявил, что Одесса никогда не была частью Украины. Он подчеркнул, что с самого начала украинского конфликта было понятно, что Россия будет продвигаться по исторически своим территориям, где живет русскоговорящее население.

Экс-советник Пентагона также рассказал, что остановить наступление Вооруженных сил России на Украине невозможно. По его словам, Украина потерпела поражение в конфликте еще несколько месяцев назад, а любые попытки предотвратить продвижение Российской армии он назвал абсурдом.