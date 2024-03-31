Захарова ответила на высказывание о россиянах на Олимпийских играх

Захарова: реакция Парижа на россиян на ОИ может привести к бойкоту продукции

Реакция Парижа на российских олимпийцев может привести к бойкоту французской продукции в Москве, дала понять официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что ей “будут не рады?”» — поинтересовалась она. На данный момент представленные в стране товары из Франции не помечаются наклейками «нам не рады в Москве», но местные активисты быстро отреагируют, если соответствующее решение будет принято, предупредила Захарова.

Бойкот французской продукции может начаться в случае еще одного заявления подобного плана, дала понять официальный представитель МИД. В этом случае бизнесмены Франции «штурмом» пойдут брать мэрию Парижа, по аналогии с фермерами, спрогнозировала она. Россия же, по словам Захаровой, от этого не пострадает: у страны есть огромный выбор альтернатив, которыми можно заменить французскую продукцию.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады на Олимпийских играх в Париже. Свое заявление мэр французского города сделала во время визита в Киев. Одновременно она заявила о поддержке украинских спортсменов.

Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены смогут поучаствовать в них лишь в нейтральном статусе, только в индивидуальном зачете, а также при условии, что атлет никак не связан с силовыми ведомствами.