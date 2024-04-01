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14:54, 1 апреля 2024Экономика

Доходы от аренды квартиры в Москве подсчитали

«Выбери.ру»: на вкладах можно заработать больше, чем на аренде жилья в Москве

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Чистый доход наймодателя московской квартиры соответствует ставке в размере 5,3-5,5 процентов годовых. Сколько можно заработать на сдаче съемного жилья в столице и будет ли это выгодно, выяснила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Ее слова приводит «Российская газета».

Расчеты специалиста основывались на стартовом капитале в 10 миллионов рублей: на эти деньги в Москве можно приобрести однокомнатную квартиру. При средней ставке аренды однокомнатной квартиры в 56 тысяч рублей за год собственник заработает 672 тысячи рублей. Эта сумма равняется ставке по вкладу в размере 6,72 процента годовых. С учетом налогов — НДФЛ или налога самозанятого, имущественного налога и коммунальных расходов — заработок от аренды жилья окажется существенно ниже.

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Гораздо выгоднее, по мнению эксперта, класть деньги на банковский вклад. При внесении 10 миллионов рублей под 14,5 процентов можно заработать 1,447 миллиона рублей. С вычетом 13-процентного налога выйдет 1,280 миллиона. Полученная сумма соответствует ставке 12,8 процента годовых. Большие цифры доход от сдачи в аренду покажет при условии, если банки опустят ставки втрое, предполагает Андриевская. В этом случае ставки должны повторить исторический минимум в 4-4,5 процента годовых, как случилось в 2020 году. Ключевая ставка тогда была снижена до 4,25 процента годовых.

Ранее сообщалось, что ставки по аренде жилья в России пошли вверх. За год расценки в среднем выросли с 25 тысяч до 29 тысячи рублей. С февраля ставка выросла на 3,6 процента.

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      Виктория Клабукова
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