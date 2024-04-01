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10:31, 1 апреля 2024Спорт

Бывший иностранный футболист сравнил игру в России и на Украине

Кашчелан: переживал, что в России будут токсичны к иностранцам, как на Украине

Фото: Photoagency Interpress / Russian Look / Globallookpress.com

Бывший черногорский футболист, а ныне тренер «Пари Нижний Новгород» Младен Кашчелан сравнил игру в России и на Украине. Его слова приводит Sport24.

Кашчелан вспомнил, что ему предложили перейти в тульский «Арсенал» в 2013-м. «Я был против — в 2009-м году я играл на Украине, в "Карпатах", и у меня остались негативные воспоминания: там все были очень токсично настроены по отношению к иностранцам. Переживал, что в России будет то же самое», — рассказал он.

Футболист признался, что благодарен жене, которая уговорила его «съездить хотя бы Красную площадь увидеть». «У нас была замечательная команда — крутая атмосфера, отличные болельщики, топовый тренер. Я быстро адаптировался, менталитет русских оказался мне близок. Мне, кстати, кажется, что балканцы очень похожи на кавказцев — мы такие же горячие, эмоциональные», — отметил Кашчелан.

Кашчелан завершил карьеру летом 2023-го и вошел в тренерский штаб «Пари НН». Осенью 2022-го футболист получил российский паспорт. Помимо «Арсенала» он выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Балтику».

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      Андрей Стрельцов
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