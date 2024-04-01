Для ВМФ России создали FPV-башню «Пик»

ЦКБР: создана FPV-башня «Пик» для защиты кораблей ВМФ России от БПЛА

В России создана FPV-башня «Пик», предназначенная для защиты кораблей Военно-морского флота (ВМФ) от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает ТАСС.

FPV-башня представляет собой комплекс дальней цифровой связи, который обеспечивает устойчивую связь пилота и дрона. Предназначенный для защиты от беспилотников инфраструктуры ВМФ «Пик» монтируется на вышках аэродромов и мачтах кораблей. Связь наземного оборудования с антенной обеспечивает бронированный кабель длиной 100 метров. Управление FPV-башней осуществляется при помощи пульта.

«Устройство значительно увеличивает расстояние применения дронов и позволяет оператору работать из укрытия. Таким образом, работа боевых расчетов становится более безопасной», — уточнил генеральный директор.

Ранее Кузякин сообщил, что российские FPV-дроны адаптируют к городским боям, чтобы избежать разрушений до «лунных пейзажей».