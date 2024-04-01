ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Каспийске

ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске

Раскрыта связь задержанных в Каспийске боевиков с террористами из «Крокуса»

Начало событий в новости Раскрыта связь задержанных в Каспийске боевиков с террористами из «Крокуса»

ФСБ предотвратила теракт в Каспийске, готовившийся задержанными в Дагестане бандитами. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на ведомство.

Подозреваемые собирались устроить взрыв на городской набережной. О планируемом теракте рассказал ФСБ один из задержанных. По его словам, он с сообщниками собирались взорвать набережную при большом скоплении людей, а затем покинуть территорию России.

Мужчина также признался, что отвез из Махачкалы оружие террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Задержанные в Дагестане бандиты участвовали в финансировании нападения на концертный зал. По данным ФСБ, в состав ячейки входили четыре человека.

Режим КТО в Дагестане, в ходе которого были задержаны трое террористов, объявили 31 марта. Позже стало известно, что двое из боевиков, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, являются выходцами из Средней Азии.