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13:42, 1 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Каспийске

ФСБ: задержанные в Дагестане боевики готовили теракт в Каспийске
Начало событий в новости Раскрыта связь задержанных в Каспийске боевиков с террористами из «Крокуса»

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

ФСБ предотвратила теракт в Каспийске, готовившийся задержанными в Дагестане бандитами. Об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на ведомство.

Подозреваемые собирались устроить взрыв на городской набережной. О планируемом теракте рассказал ФСБ один из задержанных. По его словам, он с сообщниками собирались взорвать набережную при большом скоплении людей, а затем покинуть территорию России.

Мужчина также признался, что отвез из Махачкалы оружие террористам, напавшим на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Задержанные в Дагестане бандиты участвовали в финансировании нападения на концертный зал. По данным ФСБ, в состав ячейки входили четыре человека.

Режим КТО в Дагестане, в ходе которого были задержаны трое террористов, объявили 31 марта. Позже стало известно, что двое из боевиков, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, являются выходцами из Средней Азии.

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      Любовь Ширижик
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