Задержание ФСБ боевиков в Дагестана попало на видео

ФСБ показала видео задержания боевиков в Дагестане

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ФСБ показала видео задержания боевиков в Дагестане, которые финансировали террористов, напавших на «Крокус сити холл» под Москвой. Запись захвата спецназом подозреваемых публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны силовики, задерживающие бандитов. В квартире найдено оружие.

Один из захваченных бандитов признался, что отвез из Махачкалы оружие террористам, напавшим на «Крокус сити холл» 22 марта. Также он с сообщниками участвовали в финансировании теракта. По данным ФСБ, в состав ячейки входили четыре человека.

Подозреваемые собирались устроить взрыв на городской набережной при большом скоплении людей, а затем покинуть территорию России.

Режим КТО в Дагестане, в ходе которого были задержаны трое террористов, объявили 31 марта. Позже стало известно, что двое из боевиков, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, являются выходцами из Средней Азии.