Признание бандита в снабжении оружием террористов попало на видео

ФСБ показала видео с признанием задержанного в Дагестане бандита

Начало событий в новости Задержание ФСБ боевиков в Дагестане попало на видео

ФСБ показала видео с признанием одного из задержанных в Дагестане бандитов. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах мужчина говорит, что бомба в его квартире. Он и сообщники собирались устроить теракт на набережной в Каспийске. Подозреваемый рассказывает, что из Махачкалы в Мытищи отвез оружие тем, кто напал на «Крокус». Также бандиты перевели им деньги.

У задержанных изъяли два автомата Калашникова с патронами и взрывное устройство.

Режим КТО в Дагестане, в ходе которого были задержаны трое террористов, объявили 31 марта. Позже стало известно, что двое из боевиков, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, являются выходцами из Средней Азии.