Власти крупного города опровергли слухи о ворующих пенисы колдунах

В Гане муниципальный совет района Авуту-Сенья Центрально региона выступил с официальным обращением по поводу массовой истерии вокруг колдунов, которые якобы воруют пенисы у мужчин. Об этом пишет Pulse Ghana.

В обращении сказано: «Расследование показало, что ни один из подобных слухов не был подтвержден медиками». Совет осудил людей, которые распространяют небылицы о похищениях гениталий, так как они сеют панику среди населения.

Граждан призвали без страха выходить на улицы и заниматься повседневными делами, так как силовые структуры района приведены в полную готовность перед Пасхой и не допустят нарушений порядка.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

Часто вина за мнимую пропажу гениталий возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

С середины марта по Центральному региону Ганы прокатилась волна сообщений о колдунах, которые якобы похищают половые органы у мужчин. В частности, 16 марта 21-летний мужчина из города Касоа заявил, что его гениталии якобы исчезли через пару минут после того, как он обменялся рукопожатием с неким человеком. 24 марта молодой продавец обуви из того же города заявил, что лишился полового органа после общения с парой покупателей-иностранцев. Всего семеро мужчин сообщили, что лишились пенисов из-за действий колдунов.