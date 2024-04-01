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11:50, 1 апреля 2024Спорт

Кержаков высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Кержаков: каждый болельщик из России хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков высказался о погоне нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Его слова приводит «Чемпионат».

Кержаков заявил, что каждый болельщик из России хочет, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки. «Я постоянно за этим слежу: смотрю результаты "Вашингтона" и проверяю, забросил ли Овечкин. Очень радуюсь, когда это происходит», — поделился он.

38-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На счету россиянина 848 заброшенных шайб. До рекорда Гретцки ему осталось 46 шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. На протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон».

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      Дарья Коршунова
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