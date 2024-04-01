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12:27, 1 апреля 2024Бывший СССР

МИД обвинил власти Украины в осознанно выбранном пути терроризма

МИД России: Украина осознанно пошла по пути терроризма и экстремизма

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Украина осознанно пошла по пути терроризма и экстремизма, не осознавая чудовищность подобных действий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Первому каналу.

«Свой выбор киевский режим сделал, они пошли путем экстремизма и терроризма и делали неоднократно заявления, что они не то что не раскаиваются или осуждают действия своих подопечных в ВСУ, но всячески это поддерживают. Это делали официальные власти на Банковой», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, пока нет точной уверенности в том, как именно Киев принял решение пойти по пути терроризма — под влиянием западных стран или по поручению властей. Но у них в любом случае было время разобраться и понять всю чудовищность своих шагов, добавила Захарова.

Ранее в МИД России заявили о намерении обратиться в международные суды после направления Украине ноты по антитеррору.

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      Маргарита Миронова
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