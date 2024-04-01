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17:41, 1 апреля 2024Экономика

Молдавия начнет использовать американский газ

Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Молдавия импортирует пробную партию сжиженного газа из США в тестовом режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу государственной молдавской компании Energocom пишет ТАСС.

Поставка будет осуществляться морским путем, через терминал порта Александруполис в Греции. Тестовая закупка СПГ произведена у греческой компании DEPA. В Молдавию будет импортировано около 2,6 миллиона кубометров газа. Стоимость этой партии — около 477 евро за тысячу кубометров газа. Американский газ пересечет молдавскую границу в точке Яссы-Унгены.

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По словам министра энергетики республики Виктора Парликова, потребители правобережья Днестра в Молдавии начнут использовать в своих домохозяйствах газ из США в первые два дня апреля. На своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) он отметил, что Energocom стала первой компаний, «которая использовала межсоединение между Грецией и Болгарией и весь вертикальный газовый коридор для транспортировки газа в Молдавию и подземные хранилища на Украине».

О том, что Молдавия больше не будет покупать газ у «Газпрома», Парликов заявил в октябре 2023 года. Глава Минэнерго объяснил отказ от российского топлива тем, что страны получила газ из альтернативных источников, при этом цена на европейском рынке оказалась ниже.

В марте 2024 года глава молдавской автономии Гагаузия Евгения Гуцул заявила, что власти региона ведут переговоры с российским «Газпромом» по поводу прямых поставок газа и специальных тарифов на него. По ее словам, обсуждаются юридические и правовые тонкости. Также Гуцул рассказала, что с российским руководством прорабатывается вопрос открытия для жителей автономии счетов в системе «Мир».

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