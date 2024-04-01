На Украине объявили о начале демобилизации срочников

Депутат Рады Гончаренко объявил о начале демобилизации срочников на Украине

На Украине началась демобилизация срочников, первых из них уже отправили в запас. О начале увольнения срочников из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) в Telegram.

«Наконец-то! Демобилизация срочников началась!» — написал он.

Ранее Гончаренко заявлял, что демобилизация срочников пройдет со 2 апреля по 31 мая, в зависимости от части. По его словам, в разных частях она пройдет в один из дней в этом промежутке.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации из ВСУ солдат-срочников в апреле-мае. В соответствии с положениями закона, уволенные в запас солдаты не могут быть повторно призваны в ВСУ в течение одного года.