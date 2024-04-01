Песков прокомментировал сообщения о планах создать ведомство по делам мигрантов

Песков: официальных решений по созданию ведомство по делам мигрантов не было

Официальных сообщений о планах создать в России ведомство по делам мигрантов не было. Слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова приводит ТАСС.

Ранее источник «Ведомостей» сообщил, что власти страны обсуждают вопрос о создании государственной структуры, которая отвечать за межнациональную и миграционную политику.

«Мне не известно о том, что здесь принимались какие-то решения», — сказал представитель Кремля.

26 марта президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры поручил ужесточить антикриминальные меры, в том числе в сфере миграции.