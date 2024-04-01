Раскрыты неожиданные способы предотвратить старческое слабоумие

Невролог Гратвик посоветовал смотреть телевизор для снижения риска деменции

Полностью исключить риск деменции невозможно, однако существуют действенные методы для его снижения. Некоторые из них врачи-неврологи и специалисты по лечению и профилактике болезни Альцгеймера раскрыли изданию Daily Mail.

Глава отдела исследований болезни Альцгеймера в Великобритании Сьюзен Митчелл посоветовала для профилактики старческого слабоумия перейти на средиземноморскую диету — рацион питания, богатый овощами, фруктами, морепродуктами, орехами и бобовыми. «Эта диета в целом полезна для здоровья и считается полезной для борьбы со старением, а высокий уровень антиоксидантов в ней защищает от повреждения клеток, включая клетки мозга», — объяснила специалистка.

Еще один неожиданный способ предотвратить деменцию назвал и невролог Джеймс Гратвик. Он рекомендовал тем, кто постоянно испытывает стресс на работе, вечером в течение 30-40 минут смотреть телевизор. По его словам, это помогает освободить мозг от множества разнообразных задач, которые тот обрабатывает в течение дня в фоновом режиме. Секрет этого метода, по словам врача, в удержании визуального внимания: 30 минут сосредоточенности на визуале хватает, чтобы мозг успел перезагрузиться и расслабиться.

Преподаватель психиатрии позднего возраста в Эдинбургском университете, Великобритания, Том Расс полагает, что для снижения риска деменции, нужно как можно реже вдыхать загрязненный автомобильными выхлопами воздух. По его словам, у живущих рядом с автострадами людей риск когнитивных расстройств в 10 раз выше, чем у жителей экологичных районов. Он посоветовал не гулять в местах, где много машин, хотя и признал, что этот способ не всегда эффективен, так как из-за погодных условий загрязнения могут распространяться на большие расстояния. Профессор психиатрии Джилл Ливингстон добавила, что избегать нужно не только автострад, но и пассивного курения, а также дыма от горящего дерева.

Ранее декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина посоветовала пожилым людям регулярно есть халву. По ее словам, этот десерт улучшает работу кишечника, полезен для сердца и даже снижает риск развития рака.