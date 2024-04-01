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09:41, 1 апреля 2024Спорт

Россиянина назвали самым позитивным игроком клуба НХЛ

Нападающий «Каролины» Лемье назвал россиянина Кузнецова самым позитивным игроком
Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов. Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Нападающий «Каролины Харрикейнс» Брендан Лемье назвал самого позитивного и оказывающего поддержку игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте команды.

Лемье счел таковым российского форварда Евгения Кузнецова. «Он постоянно улыбается, и его всегда слышно, от него веет позитивом. У него всегда много энергии. Хорошей энергии. Он также легок на подъем, ему нравится быть в компании», — рассказал спортсмен.

Ранее главный тренер команды Род Бриндамор подарил Кузнецову вантуз. Болельщики связали это с интервью россиянина о том, что в «Каролине» хотят, чтобы он был в клубе не сантехником, а самим собой.

Кузнецов был обменян 8 марта из «Вашингтон Кэпиталс». В составе «Каролины» он провел 13 матчей, забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи.

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