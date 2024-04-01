Российский регион после снарядов Vampire атаковали дроном

Беспилотник самолетного типа сбили в небе над Белгородской областью

Беспилотник самолетного типа сбили в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Перед этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли регион из РСЗО Vampire.

Дрон был сбит около 16:30 по московскому времени. В военном ведомстве пояснили, что речь идет о беспилотнике самолетного типа — такие дроны могут нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. Аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Белгородская область является одним из граничащих с Украиной российских областей. Регион часто становится объектом атак со стороны ВСУ. Так, 20 марта украинские войска произвели массированный обстрел Грайворонского округа. Двоих мирных жителей, которые находились на улице во время прилета снаряда, спасти не удалось.