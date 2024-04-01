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18:03, 1 апреля 2024Бывший СССР

СБУ задержала помогавшего укреплять российскую оборону предпринимателя

СБУ: задержан предприниматель, который помогал строить российскую линию обороны

Фото: СБУ

В Киеве задержан предприниматель из Бердянска, который после взятия города под контроль Вооруженными силами России якобы помогал строить и укреплять российскую линию обороны. Об этом в Telegram сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

«[Бизнесмен] снабжал российские компании песком, щебнем и цементом для строительства фортификационных сооружений на южном фронте. В первую очередь речь идет о массовом производстве противотанковых железобетонных конструкций, более известных как "зубы дракона"», — говорится в публикации.

Отмечается, что впоследствии мужчина выехал в Киев, откуда продолжил руководить производством на территории Запорожья. СБУ предъявила предпринимателю обвинения по части 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ предъявила обвинения главному редактору канала RT Маргарите Симоньян. По мнению спецслужб, журналист якобы виновна в осуществлении геноцида.

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      Глеб Палехов
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