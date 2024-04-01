Стало известно о миллиардном годовом убытке «Спартака»

«РБ Спорт»: годовой убыток футбольного «Спартака» превысил миллиард рублей

Годовой убыток московского футбольного клуба «Спартак» составил 1,17 миллиарда рублей. Детали финансовой отчетности команды стали известны «РБ Спорт».

Уточняется, что, по сравнению с предыдущим годом, этот показатель снизился. Тогда он составлял 1,82 миллиарда.

При этом за отчетный период в 1,5 раза — до 9,2 миллиарда — выросла выручка красно-белых. Также на 14 процентов выросли расходы на зарплаты сотрудников. Теперь они составляют 5,99 миллиарда. Сумма «прочих доходов» спартаковцев сократилась почти на 40 процентов — до 2,2 миллиарда рублей.

«Спартак» в нынешнем сезоне набрал 32 очка в 21 матче чемпионата России. Команда располагается на шестом месте в турнирной таблице.