Уволенный из «Авангарда» тренер прокомментировал отставку

Уволенный из «Авангарда» тренер Кравец заявил, что его выбросили из клуба

Тренер Михаил Кравец прокомментировал увольнение из омского «Авангарда». Его слова об отставке приводит «Чемпионат».

По словам мужчины, его попросту выбросили из клуба. «А я команду в прошлом году с десятого места поднял, мы вышли в финал конференции. И в этом году не навязывался — меня опустили сначала, а потом предложили продлить контракт», — отметил Кравец.

Тренер добавил, что хотел добиться с «Авангардом» хорошего результата. «Я рад, что мы прошли первый раунд. То, что произошло потом, я по‑человечески не понимаю», — заявил Кравец.

Специалиста уволили 19 марта во время серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» при счете 3:0 в пользу ярославцев. Позднее омичи прекратили борьбу за титул, уступив в серии со счетом 3:4.