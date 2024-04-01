Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мария Тимофеева
Завтра
17:00 (Мск)
Сара Соррибес-Тормо
Богота
Валентина Медьорреаль
Сегодня
20:00 (Мск)
Камилла Рахимова
Богота
Руна
Сегодня
20:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|Группа Б
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
18:20, 1 апреля 2024Спорт

Уволенный из «Авангарда» тренер прокомментировал отставку

Уволенный из «Авангарда» тренер Кравец заявил, что его выбросили из клуба

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тренер Михаил Кравец прокомментировал увольнение из омского «Авангарда». Его слова об отставке приводит «Чемпионат».

По словам мужчины, его попросту выбросили из клуба. «А я команду в прошлом году с десятого места поднял, мы вышли в финал конференции. И в этом году не навязывался — меня опустили сначала, а потом предложили продлить контракт», — отметил Кравец.

Тренер добавил, что хотел добиться с «Авангардом» хорошего результата. «Я рад, что мы прошли первый раунд. То, что произошло потом, я по‑человечески не понимаю», — заявил Кравец.

Специалиста уволили 19 марта во время серии плей-офф Кубка Гагарина с «Локомотивом» при счете 3:0 в пользу ярославцев. Позднее омичи прекратили борьбу за титул, уступив в серии со счетом 3:4.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия может применить новейшее оружие для прорыва обороны ВСУ. Что о нем известно?

      В Конгрессе США спикера обвинили в нарушении правил из-за Украины

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Россия сократит поставки дизельного топлива за рубеж

      Стало известно о ракетном ударе по аэропорту ВСУ в Кривом Роге

      Доставленный в суд десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» попал на видео

      Рогов заявил о страхе Киева перед альтернативой Крымскому мосту

      Названы самые комфортные города России

      Прокурор запросил 8,5 года Верзилову за фейки о Российской армии

      Россиянкам назвали самые модные платья на 2024 год

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше