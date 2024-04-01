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19:34, 1 апреля 2024Россия

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Глава Белгородской области Гладков сообщил об отмене сигнала ракетной опасности
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сегодня, 1 апреля, в Белгороде дважды объявляли сигнал тревоги.

Известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу 17 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. По сообщению Минобороны, все снаряды были сбиты системой противовоздушной обороны.

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После атаки ВСУ девять человек получили ранения, один из пострадавших в тяжелом состоянии.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать «санитарную зону» на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.

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      Марк Леонов
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