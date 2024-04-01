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15:25, 1 апреля 2024Бывший СССР

В Душанбе не предъявили обвинения подозреваемым по делу о теракте в «Крокусе»

Задержанным в Душанбе по делу о теракте в «Крокусе» пока не предъявили обвинения

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В Таджикистане девятерым задержанным в Душанбе по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» пока не предъявили обвинения. Отмечается, что в настоящий момент задержанных допрашивают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в таджикских спецслужбах.

«По девяти задержанным, подозреваемым в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта, следственные мероприятия продолжаются, обвинения им пока не предъявлены», — рассказал собеседник агентства.

В пятницу, 29 марта, стало известно о задержании в столице Таджикистана девятерых жителей города Вахдат по подозрению в связях с террористами, напавшими на «Крокус» в Подмосковье. Их также подозревают в связи с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, что после теракта в «Крокус Сити Холле» 69 граждан Киргизии получили запрет на въезд в Россию и были выдворены из страны. Как отметил замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев, процесс активного выдворения лиц, прибывших из Киргизии, начался 23 марта.

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      Александр Курбатов
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