В Душанбе не предъявили обвинения подозреваемым по делу о теракте в «Крокусе»

Задержанным в Душанбе по делу о теракте в «Крокусе» пока не предъявили обвинения

В Таджикистане девятерым задержанным в Душанбе по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» пока не предъявили обвинения. Отмечается, что в настоящий момент задержанных допрашивают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в таджикских спецслужбах.

«По девяти задержанным, подозреваемым в связях с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта, следственные мероприятия продолжаются, обвинения им пока не предъявлены», — рассказал собеседник агентства.

В пятницу, 29 марта, стало известно о задержании в столице Таджикистана девятерых жителей города Вахдат по подозрению в связях с террористами, напавшими на «Крокус» в Подмосковье. Их также подозревают в связи с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Ранее стало известно, что после теракта в «Крокус Сити Холле» 69 граждан Киргизии получили запрет на въезд в Россию и были выдворены из страны. Как отметил замглавы МИД Киргизии Алмаз Имангазиев, процесс активного выдворения лиц, прибывших из Киргизии, начался 23 марта.