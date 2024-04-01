Евросоюз опроверг сообщения о введении санкций против турецкой авиакомпании

Евросоюз заявил, что не вводил санкции против авиакомпании Southwind Airlines

Евросоюз (ЕС) не вводил санкции в отношении турецкой авиакомпании Southwind Airlines, обвиняемой в связях с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК), передает РБК.

«На сегодняшний день ЕС не применял никаких подобных санкций в отношении данной компании», — говорится в заявлении. В пресс-службе подчеркнули, что решение о введении ограничений все члены объединения принимают единогласно, а соответствующая информация публикуется в официальном журнале Евросоюза.

30 марта издание Turizm Guncel сообщило, что Southwind Airlines получила запрет на полеты через Европу. По его данным, европейское расследование показало, что авиакомпания якобы управляется российскими подсанкционными структурами.

Перевозчик отверг обвинения, назвав введенные ограничения необоснованными. В авиакомпании утверждают, что решение ЕС было принято без каких-либо доказательств и документов.