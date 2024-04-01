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14:56, 1 апреля 2024Бывший СССР

В переданную Украине ноту не вошли требования по теракту в «Крокусе»

Захарова: Москва передаст Киеву отдельную ноту по теракту в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Russian Emergencies Ministry / Reuters

Москва направит Киеву отдельную ноту по теракту в «Крокус Сити Холле» после окончательного завершения всех следственных работ. Именно поэтому, как объяснила в эфире «Первого канала» представитель МИД России Мария Захарова, в переданный документ не вошли упоминания трагедии в концертном зале, сообщает ТАСС.

«Почему речь не идет на данном этапе о "Крокус Сити Холле"? Потому что необходимы материалы, которые должны предоставить правоохранительные органы, должны правоохранительные органы собрать соответствующую фактуру», — заявила дипломат.

Захарова уточнила, что в документе будет содержаться информация о возможной роли руководителей украинских спецслужб в теракте.

1 апреля МИД России заявил о намерении передать Украине ноту о причастности страны к теракту в «Крокусе». По словам Захаровой, после получения документа Киев будет обязан принять антитеррористические меры в отношении виновных.

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      Глеб Палехов
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