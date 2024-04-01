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09:06, 1 апреля 2024Россия

В Петербурге первоклассник упал на москитной сетке с шестого этажа и выжил

В Петербурге первоклассник упал на москитной сетке с шестого этажа дома и выжил

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Пушкинском района Санкт-Петербурга первоклассник упал на москитной сетке с шестого этажа многоквартирного дома и выжил. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, все произошло на Кедринской улице. Мальчик по недосмотру родителей облокотился на сетку и упал вниз. Его доставили в детскую больницу имени Филатова.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону 14-летняя школьница упала с 16-го этажа и уцелела. Медики после падения укрепили девочке кости голени винтами и пластинами, а кости таза — аппаратом наружной фиксации.

Еще раньше в подмосковной Лобне пьяный девятиклассник выпал с балкона 18-го этажа и остался жив. Тогда выяснилось, что удар о землю смягчил снег.

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      Анна Щербакова
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