В Петербурге первоклассник упал на москитной сетке с шестого этажа и выжил

В Петербурге первоклассник упал на москитной сетке с шестого этажа дома и выжил

В Пушкинском района Санкт-Петербурга первоклассник упал на москитной сетке с шестого этажа многоквартирного дома и выжил. Об этом сообщила «Фонтанка».

По сведениям издания, все произошло на Кедринской улице. Мальчик по недосмотру родителей облокотился на сетку и упал вниз. Его доставили в детскую больницу имени Филатова.

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что в Ростове-на-Дону 14-летняя школьница упала с 16-го этажа и уцелела. Медики после падения укрепили девочке кости голени винтами и пластинами, а кости таза — аппаратом наружной фиксации.

Еще раньше в подмосковной Лобне пьяный девятиклассник выпал с балкона 18-го этажа и остался жив. Тогда выяснилось, что удар о землю смягчил снег.