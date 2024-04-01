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13:31, 1 апреля 2024Мир

В Швейцарии раскритиковали «формулу мира» Зеленского

Бывший эксперт СПЧ ООН де Зайас: «формула мира» Зеленского нереалистична

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Формула мира» президента Украины Владимира Зеленского является бредовой и нереалистичной. С таким заявлением на своей странице в соцсети X выступил бывший независимый эксперт Совета по правам человека (СПЧ) ООН Альфред де Зайас.

«Состоящий из десяти пунктов план Зеленского — отсталый и бредовый. Это все равно, как если бы Сербия вернула себе Косово или Германия — свои исторические провинции: Восточную Пруссию, Померанию, Силезию и Восточный Бранденбург», — написал швейцарский экс-чиновник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «формулу мира» Зеленского мухлежом и обманом участников.

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      Виктория Кондратьева
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