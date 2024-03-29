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21:12, 29 марта 2024Мир

Захарова назвала «формулу мира» Зеленского мухлежем

Захарова: «формула мира» Зеленского — мухлеж и обман участников
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» назвала «формулу мира» Владимира Зеленского мухлежем и обманом участников. Ее слова приводит ТАСС.

Она назвала инициативы Киева обманом. «Они [украинцы] для чего это делают? Для того чтобы привлечь как можно большее количество стран, которые из списков пунктов найдут хотя бы что-то для себя интересное — например, гуманитарная помощь, содействие гражданскому населению — и таким образом включить их в эту ловушку», — сказала Захарова.

Ранее 29 марта представитель МИД сообщила, что Россия не примет участия в саммите в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению «формулы мира». О нежелании Москвы участвовать в конференции по «формуле мира» также сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что допускает возможность обсуждения «формулы мира» с Россией в рамках потенциальных второй и третьей конференций.

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      Марина Совина
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