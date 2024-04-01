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12:52, 1 апреля 2024Наука и техника

В зоне СВО у российской «матки» дронов «Пчелка» заметили сложности

ЦКБР: применение «матки» дронов «Пчелка» осложнено ее размерами и скоростью

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Применение «матки» дронов «Пчелка», ранее замеченной в зоне специальной военной операции (СВО), осложнено ее большими размерами и массой, а также низкой скоростью. Об этом со ссылкой на генерального директора Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина сообщает РИА Новости.

По его словам, подобные беспилотники применялись с самого начала СВО, однако до сих пор не получили широкого распространения. Причину этого руководитель увидел в том, что потеря «матки» будет означать потерю переносимых ею дронов. Другой сложностью в применении носителя беспилотник Кузякин назвал сложность в его развертывании.

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«"Матка" дронов будет эффективной лишь тогда, когда она сможет летать на высокой скорости и так же низко, как обычные FPV-устройства, для этого разработчикам предстоит изучить весь предыдущий неудачный опыт коллег», — заключил гендиректор.

В марте «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Русский инженер» сообщила, что в зоне СВО была замечена российская «матка» дронов «Пчелка» — гибрид беспилотников самолетного и квадрокоптерного типа, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, который является платформой для переноски сбрасываемых с воздуха FPV-дронов.

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      Иван Потапов
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