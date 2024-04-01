Врач перечислила опасные весной косметические процедуры

Косметолог Музелли Шукан посоветовала отказаться от удаления шрамов весной

Весной не рекомендуется делать травмирующие кожу косметические процедуры, так как существует риск развития осложнение, устранить последствия которых будет трудно или невозможно. Их врач-косметолог и дерматовенеролог Анна Музелли Шукан перечислила в интервью Пятому каналу.

Наиболее опасными в весенний период процедурами врач назвала лазерную шлифовку, глубокие пилинги, а также удаления шрамов, рубцов и папиллом. По ее словам, эти манипуляции повреждают кожу, из-за чего она становится более уязвима к ультрафиолету, что может привести к появлению пигментных пятен, удаление которых потребует много времени и сил. «И не факт, что мы до конца сможем их убрать», — предостерегла косметолог.

Врач подчеркнула, что после зимы кожа нуждается в питании и защите, поэтому в этот период лучше отказаться от радикальных процедур в пользу более щедящих манипуляций. Эксперт посоветовала попробовать пилинги нового поколения, которые не наносят большой травматизации и дермабразии.

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