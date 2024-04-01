Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мария Тимофеева
Завтра
17:00 (Мск)
Сара Соррибес-Тормо
Богота
Валентина Медьорреаль
0:0
1-й сет
live
Камилла Рахимова
Богота
Руна
19:30
2-я четверть
live
Самара
Единая лига ВТБ|Группа Б
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:34, 1 апреля 2024Спорт

Вторая ракетка России объяснила выбор Чехии в качестве места жительства

Теннисистка Александрова объяснила переезд в Чехию большим количеством кортов

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Вторая ракетка России Екатерина Александрова объяснила, почему выбрала Чехию в качестве места для проживания. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Уроженка Челябинска уточнила, что переехала туда вместе с родителями в юном возрасте. «Большое количество кортов, клубов, где можно тренироваться, причем весьма простая их доступность. Они решили попробовать туда переехать и остаться», — рассказала спортсменка.

Александрова отметила, что в последний раз была в Челябинске очень давно. «Но я, конечно, с удовольствием. Самые близкие родственники у меня живут в Праге, и вся моя жизнь помимо теннисных турниров проходит там», — добавила она.

29-летняя Александрова занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она победила в четырех турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Следовавший в Москву поезд протаранил рейсовый автобус, погибли семь человек. Что стало причиной аварии?

      Врач перечислила опасные весной косметические процедуры

      Игру «Ведьмак 4» создадут с помощью ИИ

      Правительство России сменило руководство ЗАЭС

      Сын Аршавина забил гол прямым ударом с углового в матче за «Спартак»

      Иран в свете удара по посольству заявил о потере Нетаньяху душевного равновесия

      Россияне стали больше тратить и копить

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      Мужчина провел 11 лет в тюрьме за чужое преступление

      Стало известно о пьяном диспетчере переезда на месте ДТП с поездом и автобусом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше