Вторая ракетка России объяснила выбор Чехии в качестве места жительства

Теннисистка Александрова объяснила переезд в Чехию большим количеством кортов

Вторая ракетка России Екатерина Александрова объяснила, почему выбрала Чехию в качестве места для проживания. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Уроженка Челябинска уточнила, что переехала туда вместе с родителями в юном возрасте. «Большое количество кортов, клубов, где можно тренироваться, причем весьма простая их доступность. Они решили попробовать туда переехать и остаться», — рассказала спортсменка.

Александрова отметила, что в последний раз была в Челябинске очень давно. «Но я, конечно, с удовольствием. Самые близкие родственники у меня живут в Праге, и вся моя жизнь помимо теннисных турниров проходит там», — добавила она.

29-летняя Александрова занимает 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она победила в четырех турнирах под эгидой организации в одиночном разряде.